لجنة الفتوى:”الإلتزام بتدابير الوقاية يوم العيد وعدم ذبح الأضاحي في الشوارع”

دعت اللجنة الوطنية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية و الاوقاف، في بيان لها اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى إحترام الإجراءات الوقائية والإلتزام بها عند ذبح أضحية العيد.

وحسب ما جاء في البيان، فقد إشترطت اللجنة الوطنية للفتوى عدم ذبح أضاحي العيد في الشوارع والطرقات وترك مخلفاتها، نظرا للوضع الاستثنائي وخوفا من زيادة انتشار فيروس كورونا، بسبب الأخطاء المتوقعة في أجواء عيد الأضحى، كما وقع في عيد الفطر الماضي، بتأكيد خبراء الصحة العمومية.

هذا وحثت لجنة الفتوى على اجتناب المصافحة والتقبيل خلال العيد والاكتفاء بالسلام والإشارة.