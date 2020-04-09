أصدرت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية بيانا حول إجراءات الحجر الصحي والهبة التضامنية.

وأوضحت لجنة الفتوى في بيانها أنه من الواجب شرعا احترام الإجراءات الوقائية خلال دفن الشهداء ضحايا فيروس كورونا.

وأشارت لجنة الفتوى أن توجيهات الحجر الجزئي أو الكلي من الحدود التي يجب الالتزام بها.

وأكدت لجنة الفتوى التعدي على إجراءات الحجر وعدم احترامها حرام.

وشددت لجنة الفتوى على وجوب تأجيل الأفراح والولائم والمناسبات العائلية إلى أن يرفع الله هذا الوباء.

كما دعت لجنة الفتوى الى تجنب كل التجمعات مهما كان نوعها، خصوصا الاحتكاك بالأسواق والمحلات التجارية والشوارع.

وطالبت لجنة الفتوى بمواصلة الهبة التضامنية والتحلي فيها بالأخلاق والأداب الإسلامية

كما دعت لجنة الفتوى الى احترام كرامة المحتاجين ومراعاة شعور المعوزين في تقديم الصدقات.

وقالت لجنة الفتوى “يجب الإخلاص لله تعالى في الهبة التضامنية وتقديم الطيب والأفضل في الصدقات، ويجب الابتعاد عن الجشع والأنانية في اقتناء الحاجات وعدم التعدي في أخذ الهبات والصدقات”.