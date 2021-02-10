لجنة الفتوى: الفضاء الإلكتروني أصبح ميدانا لحروب ممنهجة ضد بلدنا وأمتنا

أصدرت لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص بعض الحملات المشبوهة والداعية للفتنة في الفضاء الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، ذكّر أعضاء اللجنة في البيان بضرورة “التنبه لخطر الكلمة، وعظم شأنها، في هذا الزمن الذي أصبحت فيه تنقل عبر قنوات كثيرة وخصوصا الفضاء الإلكتروني، الذي تتخذه بعض الجهات ميدانا لحروب ممنهجة ضد الأمم والدول والشعوب.”

قبل أن يضيف المصدر نفسه، “أنه الواجب على كل مواطن ان يقطع أسباب التنازع والفتنة عملا بمبدأ سد الذريعة وتحقيقا للمصلحة الراجحة، ورعيا لقاعدة دفع الأضرار، وحفظا للمجتمع ونظامه من الاختلال والافتراق.”

وواصل البيان، بأن “خيوط المؤامرات الأجنبية التي تصنعها مخابر الفتنة والحقد ضد وطننا الجزائر بدأت تتضح، وتهدف إلى التشكيك في أواصر اللحمة القوية بين مكونات المجتمع الجزائري شعبا وساطة وجيشا، وتروم زرع الشفاق بين أبناء الشعب الواحد والبلد الواحد.”

واستدلت اللجنة في فتواها بسور قرآنية وأحاديث نبوية، كما دعت في الأخير الله أن يحفظ وطننا، وأن يعزز وحدته، وأن يبعد عنه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.