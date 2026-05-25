لجنة الفتوى بالبعثة الجزائرية للحج تعقد اجتماعًا تنسيقيًا بـ عرفة

عقدت لجنة الفتوى التابعة للبعثة الجزائرية للحج، اليوم الاثنين 25 ماي 2026، اجتماعًا تنسيقيًا بمشعر عرفة، خصّص لمتابعة الترتيبات المتعلقة بالتأطير الديني والإفتائي خلال مرحلة المشاعر المقدسة.

وتم خلال الاجتماع التركيز على كيفية استقبال استفسارات الحجاج الجزائريين ومرافقتهم شرعيًا في أداء المناسك، خاصة خلال تواجدهم بمشعري عرفة ومنى.

كما تناول اللقاء آليات تنظيم العمل الميداني لأعضاء اللجنة داخل مخيمات الحجاج بعرفات. مع التأكيد على ضرورة التكفل بالانشغالات المطروحة والإجابة عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والاختيارات الفقهية المعتمدة. بما يساهم في تيسير أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق المتواصل مع مختلف أفواج البعثة الجزائرية للحج. لضمان نجاعة التدخل الميداني وحسن مرافقة الحجاج خلال تنقلهم وإقامتهم بالمشاعر المقدسة.