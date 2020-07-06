لجنة الفتوى تتشاور مع اللجنة العلمية حول تدابير عيد الأضحى المبارك

انعقدت اليوم الإثنين، جلسة تنسيقية مع أعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بحضور رئيسها البروفيسور جمال فورار.

وتدخل هذه الجلسة في إطار جلسات التشاور الدورية التي تنظمها اللجنة الوزارية للفتوى،تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وذكر الوزير في كلمة الافتتاح أنه في إطار الجهد الوطني لمكافحة هذا الداء، وعملا على الوقاية من هذا الداء الذي أدى إلى عدة إجراءات احترازية،

فإنه توجه إلى السادة أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى ملتمسا منهم أن يناقشوا مع أهل الاختصاص من الأطباء الإجراءات التي يمكن اتخاذها ونحن نستقبل على الخصوص بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك في ظل تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا.