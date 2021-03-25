لجنة الفتوى تدعوا إلى التخلي عن الإحتكار والمضاربة في الأسعار خلال شهر رمضان

الوطني
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لجنة الفتوى تدعوا إلى التخلي عن الإحتكار والمضاربة في الأسعار خلال شهر رمضان
بقلم م . فيصل

أصدرت وزارة الشؤون الدينية الاوقاف مساء اليوم الخميس بيانا بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك 1442 ه.

وأوضح البيان إلى ضرورة التحلي  بأخلاق الإسلام السمحة في المعاملات خلال الشهر الفضيل منها الرحمة والمواساة.

ووفق ذات البيان الصادر عن لجنة الفتوى التي إعتبرت رمضان المبارك شهر التجارة مع الله عملا قوله تعالى:

” الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء “.

كما دعت إلى ضرورة التخلي عن الممارسات والظواهر السلبية التي تنتشر في هذه المناسبات منها الإحتكار والمضاربة في الأسعار


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