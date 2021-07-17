لجنة الفتوى تصدر بيانا بخصوص عيد الأضحى المبارك

أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية اليوم بيانا حول الإجراءات الواجب إتباعها خلال عيد الأضحى في ظل إنتشار الجائحة وأكدت لجنة الفتوى في بيانها على ضرورة إحترام وقت الدخول إلى المسجد والمصليات والخروج منها خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما شددت اللجنة على تخفيف صلاة وخطبة العيد كما هو معمول به في صلاة الجمعة . مع تفادي التجمعات والزيارات العائلية وزيارة المقابر يومي عيد الأضحى .ودعت لجنة الفتوى المواطنين خلال أيام العيد بتفادي التسليم والإكتفاء بصلة الرحم عبر وسائل التواصل الحديثة

.وفي ذات السياق وجهت نداء إلى المواطنين للإلتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة وتفادي الذبح في الشوارع والطرقات