لجنة الفتوى توضح قول الرسول ﷺ “من أكل وهو صائم.. فإنما أطعمه الله وسقاه”

أنهت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجدل حول استخدام الناس لحديث النبي ﷺ، إذا أكلوا سهوا في رمضان. ويتعلق الأمر بالحديث “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومَه فإنما أطعمه الله وسقاه”.

في حين، أوضحت، لجنة الفتوى أن هذا الحديث لم ينص على القضاء ولا على عدم القضاء. كما أنه لم ينص على الصحة ولا عدم الصحة.

وأضافت لجنة الفتوى، أن الحديث “لا يلزم من وجوب إتمام الصوم وقوعه صحيحًا، والقصد من الإتمام احترام حرمة الشهر”. فيكون “معنى (فليتم صومه) أي فليتم إمساكه، والشريعة تنص على إكمال العبادة ولو كانت فاسدة، ونظائر ذلك كثيرٌ”. و”مثال ذلك وجوب إتمام الحج الفاسد والعمرة الفاسدة على من أفسدهما بجماع”.

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كما تابعت اللجنة، أن عبارة (فليتم صومه) تدل فقط على رفع الإثم والحرج لا على إسقاط القضاء. والقواعد العامة للشريعة الإسلامية تدلّ على أن الناسي والساهي والمخطئ لا إثم عليهم. بدلالة النصوص الصريحة القطعية، كقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمّدت قلوبكم) الأحزاب:5. وقوله ﷺ (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه. وقال الإمام القرافي في الذخيرة بعد أن ساق حديث أبي هريرة: “وهذا يقتضي نفي الإثم لا نفي القضاء”. وتكون مخاطبته بالقضاء من باب الحكم الوضعي الذي يقضي بارتباط الأسباب بمسبباتها. والإفطار سبب للقضاء، والإتلاف سبب للضمان.

وأشارت، أن ما جاء في بعض الروايات عند الدار قطني وغيره:(فلا قضاء عليه ولا كفارة)، هي زيادة مختلف في صحتها.