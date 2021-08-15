لجنة الفتوى: زرع الفتنة من أكبر المعاصي

دعت اللجنة الوزارية للفتوى، في بيان لها اليوم الأحد، إلى التمسك بوحدة المجتمع الجزائري وهي وحدة عميقة عمق تاريخ هذا الشعب وأصالته الممتدة عبر الزمن.

وأضاف البيان، إن هذه الوحدة صنعها السلف من الأباء والأجداد ويحافظ عليها الخلف، التحمت فيها مقومات الهوية الوطنية الإسلام والعربية والأمازيغية، فوق أرض الجزائر.

كما ذكرت اللجنة، بأن الإفساد في الأرض من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وخصوصا اذا كان في ذلك ازهاق .للأرواح واستنزاف لمقدرات الأمة وخيراتها

وتستنكر اللجنة أشد الإستنكار ما وقع من جريمة حرق الغابات في الكثير من ولايات الجزائر وما ترتب عن ذلك من سقوط أرواح الشهداء، منوهة بالجهد الوطني المعهود الذي صنعته أيادي الشعب الجزائري في هذه الأزمة .

وذكرت اللجنة بأن زرع الفتنة والتفريق بين المجتمع الواحد، من أكبر المعاصي، مشيرة إلى إنه وإذا كان قتل الأرواح جريمة عظمى، فإن زرع الفتنة ونشرها والترويج لها أكبر من ذلك وأشد.

كما أكدت اللجنة، إن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من صلاحية أجهزة الدولة فقط وهي قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية السمحة

كما دعت اللجنة إلى مواصلة الحذر من الإشاعات المغرضة التي يسوق لها أعداء الدين والوطن.