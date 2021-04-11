لجنة الفتوى: لاتوجد علاقة بين الصوم والإصابة بكورونا واللقاح غير مُفطر

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، بيانا حول المسائل المتعلقة بأحكام الصيام، ونحن نستقبل شهر رمضان ووقع جائحة كورونا ما يزال قائما.

وأكد بيان اللجنة، إنه لاتوجد علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت اللجنة، إلى إن إستعمال اللقاحات الواقية من فيروس كورونا بكل أنواعها غير مفطر، لأنه غير مغذ.

وأضافت اللجنة، إنه يجوز الفطر لأصحاب الأعذار الشرعية ومنهم العاجزون عن الصوم مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت اللجنة، على ضرورة احترام الاجراءات الوقائية في كل المواقع والمرافق المشتركة والفضاءات العمومية.

كما نوهت اللجنة بخصال التعاون المجتمعي لتجاوز مخلفات أزمة جائحة كورونا، بمواصلة الهبات الخيرية والتضامنية.

ونبهت لجنة الفتوى، على ضرورة الأخذ بفضيلة ترشيد الإنفاق والإستهلاك ، ودعت المواطنين إلى الإبتعاد عن كل مظاهر التبذير والإسراف.