لجنة الفتوى: لقاح كورونا “حلال” واستعماله ضروري

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف اليوم الخميس بيانا حول اللقاح ضد فيروس كورونا وكذا حملة التطعيم.

واوضح بيان اللجنة أن إستعمال اللقاح ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة الجائحة ولا يسبب خطرا على صحة المواطنين والمواطنات.

وأضاف البيان ان اللقاحات المتوفرة ضد كورونا كوفيد 19 لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية.

وأشار بيان اللجنة أن الاعراض المحتملة إثر إستعمال اللقاح عادية تحدث مع أي لقاح آخر.

من جهة أخرى دعت اللجنة الوزارية للعمل بتوجيهات المصالح الطبية في الجزائر ووفق الترتيبات والبرامج المسطرة.

في حين ينبغي الرجوع إلى الجهات الرسمية المعتمدة الموثوقة في اخذ المعلومات الطبية وفي معرفة الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه اللقاحات.

ولايجب الإعتماد على مصادر تتحدث دون خبرة علمية ولا دراية فقهية الغرض منها التشكيك في الصلاحية الطبية ثتير شبهات