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لجنة الكأس تبرمج داربي النصرية وبلوزداد رسميا في 20 أوت

الرياضة
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لجنة الكأس تبرمج داربي النصرية وبلوزداد رسميا في 20 أوت
بقلم يونس رزيق

كشفت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجمهورية عن مواعيد الدور ربع النهائي من المنافسة التي ستنطلق بداية من الـ23 من الشهر الجاري.

برنامج مباريات الذهاب:

شبيبة بجاية – نادي بارادو  ملعب الوحدة المغاربية (23 -02-2019) على الساعة الـ17:00

شباب بلوزداد – نصر حسين داي ملعب 20 أوت 55 العاصمة (19-02-2019) على الساعة الـ17:00

إتحاد عنابة – وفاق سطيف ملعب 19 ماي 56 (19-02-2019) على الساعة الـ17:00

شباب قسنطينة – موزلودية وهران ملعب الشهيد حملاوي (19-02-2019) على الساعة الـ17:00

برنامج مباريات العودة:

نادي بارادو –   شبيبة بجاية –ملعب عمر حمادي ببولوغين (09 -03-2019) على الساعة الـ17:00

نصر حسين داي –  شباب بلوزداد –ملعب 20 أوت 55 العاصمة (28-02-2019) على الساعة الـ17:00

وفاق سطيف –  إتحاد عنابة –ملعب 08 ماي 45 (19-02-2019) على الساعة الـ17:00

مولودية وهران – شباب قسنطينة –ملعب أحمد زبانة (27-02-2019) على الساعة الـ17:00


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