لجنة الكأس تحدد تواريخ وملاعب المباريات المتأخرة

حدّدت لجنة تنظيم الكأس موعد المباريات المؤجلة من الدورين 32 و 16 من نهائي كأس الجمهوية.

كما كشفت لجنة التنظيم عبر بيان لها في الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ،أن مباراة شباب بلوزداد و مولودية العلمة ستلعب يوم 12 فيفري بملعب 20 أوت بالعناصر.

كما يستقبل نجم مقرة فريق مولودية الجزائر في اليوم نفسه بملعب مقرة بداية من 14:00 بالتوقيت المحلي.

في حين يحتضن ملعب “الإخوة نوالي” بمغنية المباراة القوية بين إتحاد مغنية و الضيف إتحاد العاصمة.