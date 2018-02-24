لجنة الكأس ترفض استقبال الشبيبة لإتحاد البليدة في ملعب تيزي وزو

رفضت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، إجراء مباراة الدور الربع نهائي المقررة بين شبيبة القبائل واتحاد البليدة، بملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو.

وأرجعت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، قرارها هذا، إلى حجم الملعب، الذي قدرت سعته بـ18 ألف متفرج، والقانون ينص على 20 ألف.

مسؤولو الشبيبة، وفي أول رد فعل منهم إزاء هذا القرار، طالبوا بإعادة معاينة الملعب من لجنة تأهيل الملاعب، للتأكد من سعته الحقيقية.

وتسعى إدارة شبيبة القبائل، لإجراء هذه المباراة بملعبها، للإستفادة من دعم أنصارها الذين سجلو عودتهم بقوة في آخر مباراة.