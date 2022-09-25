لجنة “الكاف” تحل بالجزائر العاصمة لتفقد اشغال ملعبي براقي و 5 جويلية

قامت اللجنة التابعة لـ “الكاف” المتواجدة في الجزائر منذ أيام بزيارة مدينة قسنطينة .عنابة ووهران حيث قامت بتقييم التقدم المحرز في كافة المشاريع الرياضية.

كما قالت “الفاف”، اليوم الأحد، أن لجنة الكاف حلت بالجزائر العاصمة اليوم وغدا في مهمة تفتيش البنى التحتية والمنشات. وبالضبط بملعب جويلية الأولى وملعب براقي.

واشارت، إلى أن وفد الكاف تنقل برفقة أعضاء اللجنة المحلية المنظمة لـ “الشان” التي يترأسها رشيد اوكالي والنائب ياسين بن حمزة. الى قسنطينة حيث حظر مباراة المنتخب المحلي والنيجيري.

كما زار وفد الكاف في وقت سابق ملعب ميلود هدفي بوهران.

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