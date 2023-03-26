لجنة الكاف تزور الجزائر لمعاينة المنشآت المرشحة لاحتضان “كان 2025”

تستقبل الجزائر، ما بين 27 إلى 29 مارس، لجنة ممثل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، لمعانية المنشآت الرياضية المرشحة لاحتضان “كان 2025”.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن هذه الزيارة تدخل في إطار عملية تقييم ملفات الخاصة بالمترشحين لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2025.

كما أوضحت الفاف، بأن لجنة التفتيش هذه، ستزور مختلف المدن المقترحة لاحتضان “الكان”، لتفقد البنى التحتية الرياضية المتوفرة بها.

ومن المقرر أن تختتم هذه الزيارة التفقدية للمثلي الكاف، باجتماع عمل مقرر عقده بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

يذكر أن الجزائر، من أبرز الدول المرشحة لنيل شرف احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، من بين باقي المرشحين الثلاثة