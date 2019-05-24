لجنة المالية بالبرلمان تطالب بوشارب بملفات الصفقات والتوظيف والمنح التي استفاد منها النواب

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لجنة المالية بالبرلمان تطالب بوشارب بملفات الصفقات والتوظيف والمنح التي استفاد منها النواب
بقلم شهرزاد مزياني

طالبت اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، من الأمين العام للمجلس إيفادها بكل الوثائق  المتعلقة الصفقات والتوظيف وكذا قيمة المنح التي استفاد منها النواب الى الخارج، من أجل التحقيق فيها.

وجاء في مراسلة اللجنة المالية إلى الأمين العام للمجلس “بناء على طلب أعضاء لجنة المالية والميزانية، نطلب منكم موافاتنا بالوثائق للاطلاع عليها على مستوى اللجنة ومنها : ملف الصفقات المتعلق باقتناء السيارات، ملف الصفقات للمطعم، ملف التوظيف للسنة الأخيرة، بيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي”.


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