لجنة المالية تؤجل أشغالها إلى وقت لاحق

أعلنت لجنة المالية والميزانية، اليوم الجمعة، عن تأجيل برنامجها الذي كانت قد سطرته خلال الأسبوع المقبل من أجل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021 المحال عليه إلى وقت لاحق.

وكانت اللجنة قد شرعت في دراسة مشروع قانون المالية يوم الاثنين الماضي بالاستماع إلى عرض عام حول النص قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير المالية،

كما استمعت إلى مسؤولي المديريات العامة وبعض المدراء المركزيين بوزارة المالية، قبل أن تنطلق في دراسة الميزانيات القطاعية التي برمج منها، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.