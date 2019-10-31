لجنة المالية تستضيف ممثلي شركات الأجهزة الالكترونية والتأمينات

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس اجتماعا استضافت فيه عددا من ممثلي الشركات الاقتصادية الجزائرية.

الاجتماع جاء في اطار مواصلة دراستها لمشروع قانون المالية 2020.

حضر هذا الاجتماع ممثلون عن شركة التصنيع الكهربائي والالكتروني”SATEREX IRIS” ومجمع الأجهزة الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية “CONDOR”، وشركة SACOMI THOMSON، وكذا شركة سلام الكترونيكس بالإضافة إلى شركة الأجهزة الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية” BRANDT”.

كما استمعت اللجنة، في نفس الإطار، إلى الرئيس المدير العام لشركة التأمينات “Alliance Assurance”، وكذا إلى الرئيس المدير العام لشركة التأمين “SAA”.