لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية: ما يجري بغزة حرب مكتملة الأركان

أكدت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري بغزة حرب مكتملة الأركان والهيمنة الأميركية جعلت دولا عديمة السيادة.

وشددت ذات اللجنة، ان الحرب على الخبز والمياه وحليب الأطفال فصل من الإرهاب الذي يهدد حياة المدنيين.

كما دعت هذه اللجنة العرب والمسلمين إلى موقف مسؤول تجاه حرب التجويع والعطش.