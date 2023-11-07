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لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية: ما يجري بغزة حرب مكتملة الأركان

بقلم ط.خير الدين
لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية: ما يجري بغزة حرب مكتملة الأركان
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أكدت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن  ما يجري بغزة حرب مكتملة الأركان والهيمنة الأميركية جعلت دولا عديمة السيادة.

وشددت ذات اللجنة، ان الحرب على الخبز والمياه وحليب الأطفال فصل من الإرهاب الذي يهدد حياة المدنيين.

كما دعت هذه اللجنة العرب والمسلمين إلى موقف مسؤول تجاه حرب التجويع والعطش.

الناطق باسم الأونروا “للنهار”: الوضع في غزة لا يحتمل ونداءاتنا تلقى آذان صماء

وكشف الناطق باسم الأونروا، أن الوضع في غزة لا يحتمل ونداءاتنا تلقى آذان صماء. مشيرة إلى أنه لا نية لنا في وقف أنشطتنا في غزة.

وأضاف الناطق باسم الأونروا للنهار، أن أكثر من 50 منطقة للمنظمة تعرضت للضرر جراء القصف. كما أن المساعدات شحيحة ونحاول توزيع ما بقي لدينا من طعام.

كما أكد ذات المتحدث، أن الوضع في غزة لا يحتمل ونداءاتنا تلقى آذان صماء. و 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين.

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رابط دائم : https://nhar.tv/jelud
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