لجنة المخابر تدعو لجمعيات عامة طارئة للمشاركة بقوة في الإحتجاجات

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر بقطاع التربية، والمنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”، كافة اللجان الولائية بعقد جمعيات عامة طارئة.

وقالت اللجنة الوطنية للمخابر، في بيان لها إنه وإيمانا منها بحساسية الوضع وتأييدا لما جاء في البيان السابق لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية.

فإنها تدعو هذه اللجان لعقد جمعياتها العامة السبت المقبل 19 جانفي 2019، بهدف رص الصفوف وتحسيس المخبرين بضرورة الإنخراط في الحركات الإحتجاجية والوقفات.

وأرجعت اللجنة ذلك إلى ما وصفته بسياسة التهميش والإقصاء الممنهج من طرف الوصاية.