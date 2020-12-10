لجنة المراقبة المالية والتسيير تثني على إدارة نادي عين مليلة

أثنت لجنة المراقبة المالية والتسيير على إدارة نادي عين مليلة منوهة بالعمل الكبير، والاحترافي الذي تقوم به هذه الأخيرة.

وأشادت لجنة المراقبة المالية والتسيير، في بيان نشره اليوم الخميس، الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري، بإدارة فريق جمعية عين مليلة.

وجاء في هذا البيان: “تسجل لجنة المراقبة المالية والتسيير، بارتياح كبير العمل المنجز من طرف إدارة فريق جمعية عين مليلة، من خلال الملف المقدم، المصمم جيدا من ناحية الشكل والمضمون”.

ومن جهتها أشارت الفاف، إلى أن سبعة أندية فقط، استوفت الشروط الأساسية للحصول على إجازة النادي المحترف، ويتعلق الأمر بـ: نجم مقرة، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة، اتحاد بسكرة، وداد تلمسان، جمعية عين مليلة، نادي بارادو.