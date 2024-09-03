لجنة المشاركة بالجوية الجزائرية تستأنف عملها.. وعودة القروض وسفريات الحج والعمرة

استأنفت لجنة المشاركة، التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، نشاطها بعد مرور حوالي 4 سنوات من تجميدها بسبب قضايا فساد. كان أبطالها الرئيس السابق والعديد من الأعضاء، أغلبهم موجودون اليوم رهن الحبس. بعد تحقيقات قامت بها هيئة مكافحة الفساد إلى جانب تحقيقات أخرى قضائية.

وبحضور محضر قضائي والعديد من إطارات شركة الخطوط الجوية الجزائرية والقاعدة العمالية للمؤسسة. تم صبيحة اليوم الثلاثاء تنظيم انتخابات من أجل الإعلان عن رئيس جديد للجنة المساهمات. وهي انتخابات فاز فيها المدعو “جنادي نسيم” رئيس قمرة المضيفين بمديرية العمليات الجوية. بإحرازه 76 صوتا مقابل 61 لمنافسه المدعو “أمين بن صابر” الذي يشغل منصب طيار بالشركة ذاتها، بالقاعدة الجوية لوهران.

وفي أعقاب ذلك، سيتم تنصيب لجان تابعة للجنة المساهمات مع تحديد المهام. حتى يتمكن عمال الشركة من الاستفادة من الخدمات ذات الطابع الاجتماعي. من قروض تسدد بالتقسيط ورحلات لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج وسفريات إلى الخارج. وتنظيم مخيمات صيفية عائلية وخدمات طبية وغيرها، مثلما كان عليه الوضع سابقا.

وتحدد عهدة الوافد الجديد إلى لجنة المشاركة “جنادي نسيم” بثلاث سنوات.

وكانت إدارة الجوية الجزائرية قد جمدت نشاط لجنة المشاركة منذ 4 سنوات خلت. بسبب قضايا فساد وتقارير سلبية صادرة عن محافظي الحسابات في كل مرة. أثبت وجود تلاعبات بأموال الشركة وتضخيم في فواتير السفريات من قبل وكالة سياحية خاصة متعاقد معها.

لتقوم مؤخرا هيئة مكافحة الفساد بحيدرة بفتح تحقيقات أكدت حقيقة تفشي الفساد داخل اللجنة. أفضت إلى سجن رئيس اللجنة “س.ت” ومدير الوكالة وآخرين من اللجنة. فيما تم لاحقا توجيه استدعاءات لخمسة إطارات آخرين لا يزالون يخضعون للتحقيق إلى غاية اليوم.