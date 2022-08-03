لجنة المنازعات تحدد آخر موعد لدفع ملفات موسم 2021-2022

حددت لجنة المنازعات تاريخ 11 اوت الجاري، كآخر موعد لتسلم ملفات المنازعات، والخاصة بالموسم الكروي 2021-2022.

وأعلمت لجنة المنازعات، في بيان نشرته الفاف على موقعها الرسمي، أن هذا القرار تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي.

كما أرجعت قرار تحديد هذه المهلة، بغرض منح الوقت الكافي للأطراف المعنية للرد على الإحالات، والسماح للجنة المختصة بمعالجتها.

وأشار البيان الذي نشرته الفاف عبر حسابها الرسمي، بأن لجنة المنازعات استقبلت عدد هائل من الملفات المتنازع عليها بين اللاعبين وأنديتهم.