لجنة المنازعات تكشف هوية الفرق الممنوعة من الانتدابات

كشفت لجنة المنازعات التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عن هوية الأندية الممنوع عليها باستقدام لاعبين جدد خلال الموسم الكروي 2023/2024.

وقالت أن هناك 7 أندية يمنع عليها استقدام لاعبين جدد من أصل 16 فريق ينشط في البطولة المحترفة لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بالفرق المعنية مولودية وهران، اتحاد بسكرة، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، نجم مقرة، أولمبي الشلف، شباب قسنطينة.

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