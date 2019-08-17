لجنة الوساطة والحوار تشرع اليوم في استدعاء الأحزاب المعنية

تشرع، اليوم السبت، لجنة الوساطة والحوار، بتوجيه دعوات رسمية للأحزاب السياسية المعنية بالحوار.

وحسب مصادر من داخل الحوار،فإن الدعوات وجهت لجميع الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة، باستثناء أحزاب الموالاة، وحزب نعيمة صالحي، وبن حمو.

وجاء سبب استبعاد نعيمة صالحي وبن حمو، باعتبارهما وجوه مستفزة للحراك الشعبي.

ومن المرتقب أن يتم تشكيل اللجنة الاستشارية اليوم السبت، بهيئة الوساطة والحوار.

وضمت قائمه اللجنة الاستشارية لهيئة الوساطة والحوار 41 عضوا، بينها وزراء سابقين وكذا أساتذة وأكادميين.

وجاءت القائمة التي تحصلت النهار على نسخة منها كالتالي :

وزير الشباب والرياضة سابقا كمال بوشامة، وزير الشباب والرياضة سابقا عبد العزيز درواز.

ووزير الشباب والرياضه ايضا مولدي العيساوي.

بالإضافة إلى أساتذة وأكادميين وهم :فارس مسدور، فريد بن يحي، عبد الله حمادي، رشيد لوراري.

ونوفل ميلي استاذ جامعي في فرنسا، نوفل ايت مختار.

ونور الدين بن جلولي رئيس بلدية وهران سابقا عن الافلان الذي أصبح من معارضي بوتفليقة منذ عهدته الثانيه.

وعمر آيت مختار رئيس حركه المواطنة الجزائرية في فرنسا.