لجنة تأهيل الملاعب ترفع التحفظات عن ملعب مختار عبد اللطيف

قامت لجنة تأهيل الملاعب صبيحة اليوم الأربعاء، بزيارة ملعب “الشهيد مختار عبد اللطيف” ببوسعادة، أين تم رفع التحفظات، وتأهيل الملعب.

وشرعت لجنة تأهيل الملاعب، بالاطلاع على النقائص التي تم تسجيلها خلال الزيارة السابقة، ومعاينة مدى تقدم الأشغال، رفقة ممثلي شركة سيدي ثامر، واللجنة الأمنية.

وأصدرت بعدها اللجنة، قرارا بتأهيل الملعب، بعد رفع كل التحفظات، لتسمح بذلك لفريق أمل بوسعادة، باستقبال منافسيه على أرضية ميدانه.

وتأتي هذه الخطوة، قبل أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات الرابطة الثانية لكرة القدم، في موسمها الجديد.