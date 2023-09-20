لجنة تأهيل الملاعب تعاين ملعب “الشط” بواد سوف

قامت اللجنة المكلفة بمعاينة الملاعب وتأهيلها، أمس الثلاثاء، بمعاينة ملعب الصاعد الجديد الاتحاد الرياضي السوفي.

وكانت اللجنة المكلفة بمعاينة الملاعب وتأهيلها، مرفوقة في هذه الزيارة، بالسلطات المحلية والأمنية، وممثلي الجماية المدنية، إلى جانب ممثلي فريق الاتحاد السوفي.

وتفقدت اللجنة المكلفة بمعاينة الملاعب وتأهيلها، الملعب، والمرافق التابعة له، أين سجلت بعض الملاحظات.

وتترقب إدارة نادي الإتحاد الرياضي السوفي، قرار اللجنة، بخصوص تأهيل ملعب “الشط”، خلال الساعات القليلة القادمة.