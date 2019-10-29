لجنة تحقيق من وزارة الفلاحة تحل على منطقة الإمتياز الفلاحي بقرية غياضة ببسكرة

حلت اليوم الثلاثاء، لجنة تحقيق موفدة من وزارة الفلاحة لمنطقة الإمتياز الفلاحي بقرية غياضة بلدية الدوسن ببسكرة.

اللجنة كان قد وعد بارسالها وزير الفلاحة للمنطقة، بعد تلقيه شكاوي من فلاحين بالقرية استقبلتهم الوزارة الأسبوع الفارط وهو ما كان اليوم.

واستمع أفراد اللجنة للفلاحين المقصيين من المحيط الفلاحي، رغم مزاولتهم للنشاط الفلاحي منذ عقود وكانت “النهار” قد تناولت الموضوع خلال الايام الفارطة.

أين أقدمت السلطات المحلية على توزيع أراضي فلاحية بالقرب من القرية على مستفيدين من خارج المنطقة دون أن يستفيد أي شخص ممن قدموا ملفاتهم للحصول على أراضي فلاحية.

و كذا الفلاحين الذين زاولوا العمل الفلاحي بالمحيط الموزع ما أعتبره سكان قرية غياضة اقصاء و هميش لهم، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا لوزير الفلاحة،

ويأمل سكان المنطقة أن ينصفهم فيه وزير الفلاحة حتى يتمكنوا من الاسفادة من أراضي تضمن قوتهم على اعتبار أن نشاطهم الوحيد هو الفلاحة.