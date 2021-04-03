لجنة تحقيق وزارية حول رسوب طلبة متفوقين في امتحان التخصص بكلية الطب!

وزير التعليم العالي يكشف عن تجاوزات في مسابقات “الدكتوراه” ببعض التخصصات

كشف، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، خلال زيارة العمل التي قادته إلى وهران، بأنه سيتم، اليوم، إيفاد لجنة تحقيق وزارية بخصوص رسوب متفوقين في امتحان نهاية التخصص بكلية الطب، بعد تسجيل أخطاء في التصحيح الآلي للامتحان الخاص بنهاية التخصص بالنسبة للأطباء المقيمين.

مشيرا إلى أنه ستتم متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما يمليه القانون، بعد تقييم من الهيئات البيداغوجية والعلمية المخولة بذلك.

علما أن كلية الطب لوهران، شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية بعد نشر التصحيح النموذجي لامتحات نهاية التخصص بالنسبة للأطباء المقيمين، الذين اصطدموا بأن الأجابات الواردة هي إجابات لأسئلة مغايرة للموضوع الذي امتحنوا فيه، وهو ما أدى إلى رسوب عدد كبير من الطلبة النجباء والمتفوقين، الذين طعنوا في مصداقية الامتحان مطاليين بإعادة تصحيحه.

كما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه تم فتح تحقيق أيضا في بعض مسابقات “الدكتوراه” الخاصة ببعض التخصصات، بعد الحديث عن تجاوزات مسجلة بها وسيتم التدخل بشأنها بعد جمع كل المعطيات اللازمة.

للإشارة، فإن وزير التعليم العالي قام، أمس، بالإشراف والمشاركة في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة الوطنية متعددة التقنيات “موريس أودان” في وهران، أين أشاد بدور هذه المدرسة منذ نشأتها سنة 1970 في إقامة دعائم اقتصاد المعرفة وريادتها في البحث العلمي ونشر ثقافة خلق ثروة العلم والمعرفة، إلى جانب ضمان التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تكوين المهندسين في مختلف تخصصات العلوم والتكنولوجيا، أين حضر مراسيم توقيع العديد من الاتفاقيات بين المدرسة الوطنية متعددة التقنيات وعدد من المؤسسات.