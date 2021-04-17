لجنة تسليم المهام بالفاف تباشر مهامها

الرياضة
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لجنة تسليم المهام بالفاف تباشر مهامها
بقلم كريم.تيغرمت

كشفت الفاف، أن لجنة تسليم المهام بين الرئيس السابق خير الدين زطشي، وخليفته شرف الدين عمارة، ستباشر عملها غدا الأحد.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، بيان عبر موقعه الرسمي، أوضح من خلاله العديد من النقاط المتعلقة بتسليم المهام.

وكشف موقع الفاف، عن الأعضاء الذين يشكلون هذه اللجنة، وهم رئيس الرابطة الجهوية للبليدة محمد غرنوز، رئيس رابطة تلمسان، غضباني، ورئيس رابطة ربج بوعريريج أحمد خبوز.

وأوضح الاتحاد الجزائري أنه سيتم في وقت لاحق، الإعلان عن موعد تسليم واستلام المهام، بين خير الدين زطشي، وشرف الدين عمارة.


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