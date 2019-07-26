قام، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، رفقة وزير النقل والأشغال العمومية مصطفى كورابة، بزيارة تقنية على مستوى الملعب الأولمبي الجديد بوهران.

وكذا الهياكل والمشاريع الجوارية الأخرى قاعة متعددة الرياضات ، المسبح الأولمبي والقرية الرياضية.

وحسبما أفاد به بيان وزارة السكن والعمران والمدينة، فإنّ هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الدورية للهياكل

والمرافق التي هي في طور الانجاز الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التى تختضنها ولاية وهران عام

2021، حيث جاءت هذه الزيارة الثانية للوقوف على مدى تقدم أشغال هذه المشاريع و مدى تطبيق التعليمات

و التوجيهات المتخذة خلال الزيارة الميدانية الأولى خلال شهر جوان الفارط، والإجتماع المنعقد بمقر الوزارة مع

شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات، الذي تم من خلاله تذليل العراقيل والصعوبات التي تعترض هذا المشروع

الهام الذي يتطلب تنسيقا محكما بين القطاعات المعنية وولاية وهران من أجل تسليمه في غضون السنة المقبلة 2020.

وأبرز ذات البيان، أنّ الوزير أكّد على أنّ اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة هذه المشاريع بصدد إزالة المشاكل

المطروحة والتى كانت تعرقل تقدم هذه المشاريع مشددا على مؤسسة الإنجاز بضرورة تدارك التأخر في الإنجاز

، و بالمناسبة أكد الوزير أنّ عمل هذه اللجنة التقنية سيتواصل من خلال المتابعة المنتظمة و الدورية على

مستوى هذه المشاريع قصد التدخل الفوري والسريع في أي مشكل قد يعيق مسار الإنجاز.

للتذكير، فإن إجتماع المجلس الوزاري المشترك بتاريخ 18 جوان 2019، الخاص بتحضير ألعاب البحر الأبيض

المتوسط، تمخض عنه تنصيب 5 لجان، من بينهم اللجنة التقنية السالفة الذكر والتي يترأسها الوزير.