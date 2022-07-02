لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط تعلّق مبيعات التذاكر

علّقت لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 مبيعات تذاكر المنافسات الرياضة. بعد استحالة إدارة الحشود نحو المرافقة الرياضية وحولها.

وقالت في بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية في الفايسبوك أن اللجنة تعتبر هذا القرار ضروريا احتراما للمواطنين الحائزين على تذاكر صالحة.

كما أضافات أن القرار جاء لسلامة الجميع و المواطنين والرياضيين وحتى الضيوف وكذا ضمان حسن سير الأحداث.

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