لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2021 تؤكد امكانية تأجيل المنافسة

الرياضة
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لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2021 تؤكد امكانية تأجيل المنافسة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت لجنة تنظيم منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 المقررة بوهران عن امكانية تأجيل هذا المحفل الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

اللجنة وفي بيان لها أكدت ان تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى تاريخ لاحق قد يؤثر بشكل مباشر على تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021.

ذات البيان أضاف ان السلطات الجزائرية المشرفة على تنظيم الألعاب ستجتمع لاحقا مع اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية لاتخاذ القرار النهائي.

لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2021 شكرت مساعي الدولة الجزائرية الكبيرة لمحاربة فيروس كورونا مؤكدة على ضرورة اتباع الجزائريين لتعليمات الأخصائيين.


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