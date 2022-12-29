لجنة تنظيم “الشان” تبرمج ورشات تكوين لفائدة أعوان الملاعب المتطوعين

برمجت لجنة تنظيم كأس امم إفريقيا للمحليين “الشان”، ورشة تكوين لفائدة أعوان الملاعب المتطوعين لانجاح هذه البطولة.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات رئيس لجنمة تنظيم “الشان” رشيد اوكالي، أين قال: “برمجنا ورشات تكوين بدءا من الأسبوع المقبل، لفائدة 250 شاب متوطوع كعون ملعب”.

كما أضاف: “سيتم تكوين هؤلاء الشباب لمرافقة الوفود داخل وخارج الملعب، وامدادهم بالتوجيهات اللازمة لاسيم في الإيواء، الإطعام، والنقل”.

وتابع رشيد أوكالي: “معظم الشباب المتطوعين من الجنسين هم رياضييون، وطلبة في الطب، تم انتقائهم شهر نوفمبر المنصرم”.