لجنة تنظيم الشان تعزي في وفاة نائب رئيس الإتحاد الموريتاني

قدّمت لجنة تنظيم الشان التي يترأسها رشيد اوكالي تعازيها الخالصة إلى الاتحاد الموريتاني في وفاة النائب اباب امغار دينغ.

كما قامت لجنة تنظيم الشان بمواساة المسؤولين عن الكرة الموريتانية في وفاة أحد أعمدة كرة القدم في الفترة الحالية التي تشهد مشاركة منتخب “المرابطون” في كأس إفريقيا للمحليين التي تجري بالجزائر.

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