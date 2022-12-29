لجنة تنظيم “الشان” تعلن عن إجراء تغييرات بشكل طارئ

كشفت لجنة تنظيم الشان في بيان لها عبر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس. عن إجراء تعديلات طفيفة على مستوى المنافسة.

وأكّدت أنها قامت بتأجيل موعد حفل إزاحة الستار عن التميمة الرسمية لـ “الشان” وإطلاق الموقع الرسمي إلى اليوم الخميس بداية من 13:00 سا بدلا من 11:00 سا. على مستوى اللجنة المنظمة بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأضافت أن الإجراء التي قامت به يعود إلى حدوث بعض “الحالات الطارئة”.

كما قدّمت ذات اللجنة في بيان لها، عبر الموقع الرسمي لـ “الفاف” اعتذارها للإعلام المعتمد، كما رحّبت بالجميع في هذا الاجتماع.

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