لجنة تنظيم “الشان” تنظم حفلا خاصا للكشف عن تميمة طبعة 2022

أعلنت لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين 2022، المقررة بالجزائر، عن تنظيم حفل للكشف عن تميمة “الشان”.

وكشفت الفاف، اليوم الأحد، عن برمجة لجنة تنظيم “الشان”، لحفل يوم الخميس المقبل بمقر “الفاف” للكشف عن تميمة “الشان”.

كما سيعقد رئيس لجنة التنظيم، رشيد أوكالي، ندوة صحفية، عقب هذا الحفل، لتأكيد جاهزية الجزائر لانطلاق “الشان”.

يذكر أن الانطلاق الرسمي لمنافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2022، والمقررة بالجزائر، سيكون بتاريخ 14 جانفي المقبل.