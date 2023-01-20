لجنة تنظيم الشان تُقرر مُكافأة العائلة التي صنعت الحدث بملعب عنابة

قررت اللجنة المحلية لتنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر تكريم العائلة التي صنعت الحدث بملعب عنابة.

حيث أعلنت اليوم الجمعة اللجنة التي يرأسها، رشيد أوكالي، عن توجيه دعوة رسمية الى العائلة الموجودة في الصورة التي تحدت المطر وانخفاض درجة الحرارة (8 درجة) في ملعب 19 ماي 1956.

وهذا لحضور مُختلف مباريات “الشان” التي ترغب في متابعتها عبر الملاعب الـ4 في مقصورة كبار الشخصيات مع التكفل التام بها.

وطالبت اللجنة من العائلة التقرب من مقر اللجنة المحلية لتنظيم “الشان” بعنابة الموجودة على مستوى الرابطة الجهوية.