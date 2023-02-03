لجنة تنظيم الشان :”مجانية التذاكر لا يعني الدخول دون تذكرة”

أكّدت لجنة تنظيم الشان على وجوب إبراز التذاكر من قبل الأنصار أثناء شروعهم في الدخول إلى ملعب نيلسون مانديلا.

وقالت في بيان لها اليوم قبل نهائي الغد امام السنغال :”مجانية الدخول لا تعني الدخول دون تذكرة. منح تذاكر نهائي الشان بالمجان لا يعني أن أبواب نيلسون مانديلا ستكون مفتوحة للأشخاص الذي يملكون تذاكر الدخول”.

كما أضافت لجنة التنظيم “الحصول على تذاكر النهائي خضع لنفس مسار شراء التذاكر عبر منصة تذكرتي خلال المباريات السابقة”.

وأردفت عن الشروط “يجب إتباع الخطوت كما كان عليه الدخول إلى المنصة و تقديم بياناته وعدم اقتناء أكثر من 5 تذاكر، إلى جانب أنه لن يكون قاصرا”.

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