لجنة تنظيم عمليات البورصة تستقبل ممثلة البنك الدولي

استقبل رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزناد، اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة، الممثلة المقيمة لـمجموعة البنك الدولي في الجزائر، جميلة حاجي أوغلو جيرين، وذلك بحضور عدد من إطارات اللجنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات تنظيم ومراقبة السوق المالية.

وتم التطرق إلى سبل تطوير آليات عمل البورصة الجزائرية ومواكبة التحولات الاقتصادية. خاصة في ما يتعلق بعصرنة السوق المالية وتوسيع أدوات التمويل.

وخلال الاجتماع، قدّم بوزناد عرضًا مفصلًا حول أبرز الإصلاحات التنظيمية التي باشرتها اللجنة منذ سنة 2023، والتي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للسوق المالية وتحسين مناخ الاستثمار. ما انعكس إيجابًا على ديناميكية السوق مقارنة بالسنوات الماضية.

كما استعرض الإجراءات التحفيزية الجديدة الموجهة لدعم المؤسسات. لا سيما الناشئة منها، من خلال تسهيل الولوج إلى البورصة. عبر تبسيط الإجراءات ومنح امتيازات. من بينها الإعفاء من بعض رسوم الإدراج.

من جانبها. أكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي اهتمام مؤسستها بمرافقة جهود الجزائر في تطوير أسواقها المالية. وتعزيز حوكمة المؤسسات، مشيدة بالتقدم المسجل في هذا المجال. ومبدية استعداد المجموعة لدعم المشاريع الإصلاحية وتعزيز الشراكة المستقبلية.

ويعكس هذا اللقاء حرص الجزائر على تعزيز انفتاحها المالي وتطوير أدواتها الاقتصادية. بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويخدم أهداف النمو والاستثمار.