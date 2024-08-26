لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تطلق موقعها الالكتروني الجديد

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” في بيان لها. عن إطلاق موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت. والذي يوفر ولوجا “أسهل” لكل المعلومات حول السوق المالية الجزائرية.

ويعتبر الموقع الجديد “الواجهة الرقمية للجنة. بحيث تم تصميمه ليكون مصدراً لأحدث الأخبار ومنصة تقدم معلومات شاملة حول السوق المالي الجزائري وأبرز المتدخلين فيه”.

ويعكس هذا الموقع المتوفر على النطاق الجديد www.cosob.dz “إرادة اللجنة واستراتيجيتها. في التكيف مع التحولات الرقمية. وكذا التزامها المستمر في سبيل تقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين والفاعلين في السوق المالي”.

ومن أبرز مميزات هذا الموقع الالكتروني الجديد الذي يأتي بواجهة “عصرية. بسيطة وسهلة الاستعمال”، أنه يوفر سرعة الوصول إلى المعلومات وبيانات السوق. حيث يستفيد الزوار من سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة.

ويتضمن الموقع الجديد أقساما تتعلق بالقرارات الصادرة عن اللجنة. التأشيرات والاعتمادات الممنوحة من طرفها، إضافة إلى مجمل الأنظمة والتعليمات وكذا النصوص القانونية التي تنظم عمل البورصة. فضلاً عن مختلف إحصائيات السوق والتي يجري تحيينها بصفة دورية. كما يعرض أيضا كل المعلومات المالية للشركات المدرجة في البورصة.

وتسعى اللجنة من خلال اطلاق الموقع الالكتروني الجديد “لتوفير بيئة رقمية آمنة وفعالة لمهنيي السوق والطلبة. وذلك عبر تقديم كل التفاصيل عن التكوين في مجال السوق المالي ومعلومات ثرية في شكل أركان تتضمن محتويات خاصة بالتثقيف المالي وتقديم مستقبلا كل الدراسات والأبحاث التي يتم اجراؤها من طرف الفرق التابعة للجنة بشفافية تامة”.