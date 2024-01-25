لجنة تنظيم كأس الجزائر تجري تعديلات على برنامج مباريات الدور الـ32

أجرت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، بعض التعديلات على برنامج مباريات الدور الـ32 من هذه المنافسة.

وأعلنت التحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن اجراء لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، تعديلات على برنامج الدور الـ32.

وجاءت هذه التعديلات فيما تعلق بتواريخ، وتوقيت خوض مباريات هذا الدور، والتي ستلعب حسب البرنامج الجديد أيام 2، 3، و4 فيفري المقبل.

ونشرت “الفاف” البرنامج الجديد الخاص بمباريات هذا الدور، والذي جاء كاملا على النحو التالي: