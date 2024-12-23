لجنة تنظيم كأس الجزائر تجري تعديلا على برنامج مباريات الدور الـ32

أجرت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، تعديلا على موعد ومكان خوض بعض مباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر.

ونشر لبموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الاثنين، البرنامج الجديد لمباريات الدور الـ32 من كأس الجزائر.

ومست التعديلات على برنامج هذا الدور، كل من مباريات، اتحاد النزلة ضد وداد أمل مستغانم، الذي سيجري بملعب “علي لابوانت” (10 الاف مقعد)، بدل ملعب العقيد شعباني تقرت.

كما تقرر خوض مباراة شباب سنجاس، ونادي بارادو، يوم الاتنين 6 جانفي، ملعب “بومزراق” الشلف، بدل يوم 5 جانفي.

ونقلت مباراة اتجاد الجزائر، وأولمبي المقرن، المقررة يوم 16 جانفي، من ملعب “الدار البيضاء”، إلى ملعب “5 جويلية”.

فيما ستلعب مباراة اتحاد لسكرة، وشباب المشرية، يوم 6 جانفي، يدل يوم 4 من ذات الشهر، وحدد تاريخ 2 جانفي لخوض مباراة شبيبة الساورة، ضد ا.خنشلة، يدل يوم 3 جانفي.

وجاء البرنامج الجديد لمباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر 2025، كاملا على النحو التالي: