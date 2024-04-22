لجنة تنظيم كأس الجزائر تجري تعديلا على موعد مبارتي النصف نهائي

قررت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، اجراء تعديل على موعد خوض مبارتي الدور النصف نهائي من هذه المنافسة.

وكشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، عن قرار لجنة تنظيم الكأس، بتعديل تويقت خوض مبارتي النصف نهائي.

وتمسكت لجنة تنظيم الكأس، بتاريخ 23، و24 أفريل لخوض مبارتي هذا الدور، مع تأجيل موعدهما إلى التاسعة ليلا، بدل التاسعة إلا ربع.

واوضحت الرابطة المحترفة، بأن هذا القرار يأتي نزولا عند طلب المؤسسة العمومية اللتلفزيون الجزائري، الناقل الحصري لهذه المنافسة.

وعليه سيواجه فريق مولودية الجزائر، يوم 23 أفريل، نظيره شباب قسنطينة، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، واتحاد العاصمة، أمام شباب بلوزداد، يوم 24 أفريل بملعب “نيلسون مانديلا”، على التاسعة ليلا.