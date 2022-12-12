لجنة تنظيم كأس الجمهورية تحدد الملاعب المعنية بالمباريات المقبلة

حددت لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية، الملاعب المعنية باحتضان مباريات الدور الـ16، والمباريات المتأخرة عن الدور الـ32.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة الملاعب المعنية باحتضان المباريات الستة المتأخرة عن الدور الـ16.

كما كشف دات المصدر، الملاعب التي تم تعيينها لاستقبال مباريات الدور الـ16، بالإضافة لتاريخ، وتوقيت كل مباراة.

وجاء البرنامج الكامل لهذه المباريات على النحو التالي: