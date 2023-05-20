لجنة تنظيم كأس الجمهورية تكشف موعد قرعة الدور نصف النهائي

حددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد اجراء قرعة الدور نصف النهائي، من هذه المنافسة لموسم 2023.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، قرّرت لجنة لجنة تنظيم كأس الجمهورية، اجراء هذه القرعة يوم الإثنين المقبل، انطلاقا من الثامنة ليلاً.

كما ستُجرى القرعة بحضور ممثلي الأندية الأربعة المتأهلة لهذا الدور، على غرار أولمبي الشلف، نجم مقرة، شبيبة الساورة، والمتاهل من مباراة شباب بلوزداد وجمعية الخروب.

ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات هذه القرعة عبر التلفزيون العمومي الجزائري، من خلال حصة “ساعة رياضة”.