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لجنة تنظيم كأس الجمهورية تُحدد تواريخ وملاعب مُباريات دور ثمن النهائي

الرياضة
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لجنة تنظيم كأس الجمهورية تُحدد تواريخ وملاعب مُباريات دور ثمن النهائي
بقلم عبد النور حواز

كشفت أمسية اليوم الخميس لجنة تنظيم مُنافسة كأس الجمهورية التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن برنامج لقاءات دور ثمن النهائي.

وجاء البرنامج الذي أعلن عنه الموقع الرسمي للرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم على النحو التالي:

مولودية الجزائر – شباب بلوزداد: الخميس 01 فيفري 2018 على الساعة 17:00 بملعب 5 جويلية.

شباب الدار البيضاء- شبيبة القبائل:الجمعة 02 فيفري 2018 على الساعة 14:30 بملعب الدار البيضاء.

شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة:الجمعة 02 فيفري 2018 على الساعة 17:00 بملعب 20 أوت ببشار.

جمعية عين مليلة- مولودية البيض:السبت 03 فيفري 2018 على الساعة 14:30 بملعب الخروب.

إتحاد البليدة – دفاع تاجنانت:السبت 03 فيفري 2018 على الساعة 14:30 بملعب الإخوة براكني.

إتحاد بلخير- شباب الزاوية:السبت 03 فيفري 2018 على الساعة 14:30 بملعب قالمة.

مولودية بجاية- مولودية وهران:السبت 03 فيفري 2018 على الساعة 16:00 بملعب الوحدة المغاربية.

إتحاد بلعباس- إتحاد بسكرة: السبت 03 فيفري 2018 على الساعة 16:00 بملعب 24 فيفري ببلعباس.

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