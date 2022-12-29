لجنة تنظيم كأس امم إفريقيا للمحليين تطلق الموقع الرسمي لمنافسة “الشان”

كشف رئيس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، اليوم الخميس، الموقع الرسمي الذي تم تصميمه خصيصا لمنافسة “الشان”.

و أوضح أوكالي، خلال حفل الكشف عن تميمة “الشان”، بمقر الفاف، تخصيص هيئته موقع الكتروني خاص بهذه البطولة وهو “cochan 2022”.

كما أوضح رئيس لجنة تنظيم “الشان”، بأن هذا الموقع تم تصميمه باللغات الثلاث، العربية، الفرنسية والإنجليزية.

وسيحمل الموقع الإلكتروني، جميع المعلومات الخاصة بهذه المنافسة، كما سينقل جميع المستجدات، والنتائج المتعلقة بمبارياتها.