لجنة توجيهية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين الجزائر وبلغاريا

عقد وزير الســياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود لقاء مع وزيرة السياحة لجمهورية بلغاريا نيكوليان انجلكوفا.

على هامش أشغال الندوة رفيعة المستوى للإستثمار في السياحة المستدامة و المنظمة من طرف وزارة السياحة لجمهورية بلغاريا والمجلس الاستشاري للندوة الدولية للاستثمار السياحي.

حيث تباحث معها سبل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجال السياحة و الصناعة التقليدية، خلال المناقشات و بعد استعراض وتقييم واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة.

تم الاتفاق على إنشاء لجنة توجيهية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال السياحة الموقعة بين البلدين بالجزائر في سنة 2014.

كما ركزت المناقشات أيضًا و سلطت الضوء على سبل تبادل الخبرات في مجال السياحة الحموية و الاستثمار السياحي و سياحة الأعمال و السياحة الجبلية وكذا سياحة المغامرات.

زيادة على تكثيف التعاون في مجال التكوين و التدريب في مجال السياحة و الفندقة والإطعام.

و أشاد الطرفان بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة التي تربط البلدين وشددا على أهمية العمل من أجل تعزيز و تطوير العلاقات الاقتصادية.